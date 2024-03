Der Dax scheiterte im gestrigen Handel erneut an dem Widerstand bei 18.000 Punkten und fiel von dort zurück. Erst am Tagestief von 17.902 Punkten konnte die Abwärtsbewegung gestoppt werden. Den Handelstag beendet der deutsche Leitindex schließlich kaum verändert bei 17.932 Zählern. Die 18.000-Punkte-Marke kristallisiert sich immer mehr als hartnäckige Hürde heraus, an der eine Konsolidierung ...

