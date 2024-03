Nach einem katastrophalen Freitag startete Vonovia gestern die Erholungsbewegung. Mit einem Plus von gut drei Prozent zählte die Aktie des Bochumer Wohnungskonzerns zu den größten DAX-Gewinnern. Dazu trug nicht zuletzt Rolf Buch bei. Der Konzernchef hat die Kursschwäche für einen massiven Zukauf genutzt.Insiderkäufe stärken das Vertrauen der Anleger. So auch gestern bei Vonovia. Nachdem die Aktie am Freitag über zehn Prozent absackte, hat Konzernchef Rolf Buch die Gelegenheit für massive Zukäufe ...

