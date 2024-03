Aktuelle Forschungsergebnisse von Asana aus dem Bereich IT zeigen, dass 77 der IT-Führungskräfte sich für die Leitung der KI-Transformation in ihrem Unternehmen verantwortlich fühlen

Tiefgreifendere Integrationen mit Microsoft 365, KI-gestützte Berichte und erweiterte Workflow-Funktionen, allesamt mit Sicherheitsvorkehrungen und Kontrollmöglichkeiten auf höchstem Niveau, helfen CIOs, eine optimale Grundlage für die Einführung von KI zu schaffen und letztendlich einen höheren ROI zu erzielen

Heute kündigt Asana, Inc., eine führende Work-Management-Plattform für Unternehmen, neue KI-Funktionen an, mit denen IT-Führungskräfte die KI-Transformation auf Basis einer soliden Datengrundlage, modernsten Sicherheitsvorkehrungen und fortschrittlichsten Kontrollmechanismen vorantreiben können. Diese neuen Funktionen basieren auf dem Work Graph®-Datenmodell von Asana und ermöglichen es IT-Führungskräften, ihre Arbeitsdaten nahtlos in Lösungen wie Microsoft 365 zu integrieren, KI sicher in Ihren Unternehmen einzuführen und Berichte und Erkenntnisse für Führungskräfte bereitzustellen, die direkt zu einem höheren ROI beitragen.

"Mit der rasanten Entwicklung der KI hat sich die Rolle des CIO und der IT-Führungskräfte grundlegend geändert", sagt Saket Srivastava, CIO von Asana. "Moderne IT-Führungskräfte sehen sich für die KI-Transformation verantwortlich sie stellen sicher, dass Daten über verschiedene Technologieinvestitionen hinweg miteinander verknüpft sind und schaffen die notwendige Grundlage, um KI sicher und zuverlässig einzusetzen.Mit den neuen KI-Funktionen und Integrationen von Asana mit Lösungen wie Microsoft 365 verfügen Führungskräfte über die erforderlichen Daten, Sicherheitsvorkehrungen, Kontrollmöglichkeiten und Erkenntnisse, um mit KI auf jeder Ebene ihres Unternehmens einen höheren ROI zu erzielen."

Mit den neuesten Innovationen von Asana können Führungskräfte:

Die erforderliche Grundlage für die Einführung von KI schaffen, indem Sie arbeitsbezogene Daten sicher integrieren

(Zu Beginn des 2. Quartals 2024) Microsoft 365-Integrationen: Das wachsende Ökosystem aus über 300 Integrationslösungen zur Zentralisierung von Daten wird durch überarbeitete Microsoft 365-Integrationen zusätzlich erweitert. Ermöglicht wird das Einrichten automatisierter Workflows zwischen Asana und dem Outlook-Kalender, um den Bedarf nach einer Möglichkeit zur regelmäßigen Planung zu decken und das Erstellen und Planen von Projekten direkt in Teams zu ermöglichen, um die anwendungsübergreifende Transparenz zu erhöhen

Das wachsende Ökosystem aus über 300 Integrationslösungen zur Zentralisierung von Daten wird durch überarbeitete Microsoft 365-Integrationen zusätzlich erweitert. Ermöglicht wird das Einrichten automatisierter Workflows zwischen Asana und dem Outlook-Kalender, um den Bedarf nach einer Möglichkeit zur regelmäßigen Planung zu decken und das Erstellen und Planen von Projekten direkt in Teams zu ermöglichen, um die anwendungsübergreifende Transparenz zu erhöhen (2. Quartal 2024) Smarte Workflows: Erstellen Sie mit einfachen, natürlichen Sprachanweisungen automatisierte Workflows und Regeln, die im Laufe der Zeit optimiert werden, um spezifische Ziele zu erreichen und Best Practices zu berücksichtigen

Erstellen Sie mit einfachen, natürlichen Sprachanweisungen automatisierte Workflows und Regeln, die im Laufe der Zeit optimiert werden, um spezifische Ziele zu erreichen und Best Practices zu berücksichtigen (2. Quartal 2024) Smarte Ziele: Verwenden Sie KI, um Ziele zu entwerfen und die Zielerstellung im gesamten Unternehmen zu standardisieren

Verwenden Sie KI, um Ziele zu entwerfen und die Zielerstellung im gesamten Unternehmen zu standardisieren (3. Quartal 2024) Workflow-Konsole: Stellen Sie Workflows bereit, optimieren Sie den Change-Management-Prozess und schaffen Sie Möglichkeiten für Verbesserungen mit robusteren Workflow-Daten, um die betriebliche Effizienz zu steigern

Sichere Bereitstellung von KI mit Sicherheitsvorkehrungen und transparenten Kontrollen

(Jetzt verfügbar) Bereitstellung für mehrere Unternehmen: Gewährleisten Sie ein hohes Sicherheitsniveau, indem Sie die Daten nach Tochterunternehmen trennen. So können Sie KI auf eine Art und Weise einführen, die Datenschutz- und Compliance-Standards gewährleistet, die globalen Anforderungen an die Datenspeicherung erfüllt und die HIPAA-Konformität sicherstellt

Gewährleisten Sie ein hohes Sicherheitsniveau, indem Sie die Daten nach Tochterunternehmen trennen. So können Sie KI auf eine Art und Weise einführen, die Datenschutz- und Compliance-Standards gewährleistet, die globalen Anforderungen an die Datenspeicherung erfüllt und die HIPAA-Konformität sicherstellt (Jetzt verfügbar) Benutzerdefiniertes Onboarding: Stellen Sie sicher, dass Sie mithilfe einer benutzerdefinierten Onboarding-Erfahrung in Asana alle Weichen für den Erfolg Ihrer Mitarbeitenden stellen und ihnen ebenfalls Links zu hilfreichen unternehmensweiten Ressourcen bereitstellen

Stellen Sie sicher, dass Sie mithilfe einer benutzerdefinierten Onboarding-Erfahrung in Asana alle Weichen für den Erfolg Ihrer Mitarbeitenden stellen und ihnen ebenfalls Links zu hilfreichen unternehmensweiten Ressourcen bereitstellen (Jetzt verfügbar) Microsoft Intune MDM-Integration: Verwalten Sie Sicherheitskonfigurationen für die iOS-App von Asana über ein zentrales Intune-Dashboard, um Unternehmensdaten auch bei Zugriff über Mobilgeräte zu schützen

Verwalten Sie Sicherheitskonfigurationen für die iOS-App von Asana über ein zentrales Intune-Dashboard, um Unternehmensdaten auch bei Zugriff über Mobilgeräte zu schützen (2. Quartal 2024) Sandboxes: Testen Sie neue Funktionen, einschließlich neuer KI-Funktionalitäten, um festzustellen, wie sich diese mit bestehenden Workflows integrieren lassen, und erstellen Sie detaillierte Einführungspläne, um die Akzeptanz der Benutzer zu fördern

Testen Sie neue Funktionen, einschließlich neuer KI-Funktionalitäten, um festzustellen, wie sich diese mit bestehenden Workflows integrieren lassen, und erstellen Sie detaillierte Einführungspläne, um die Akzeptanz der Benutzer zu fördern (2. Quartal 2024) Intelligentes Onboarding: Unterstützen Sie Einzelpersonen und Teams mit für Sie angepassten Asana-Projekten, -Teams und -Zielen, damit sie sofort einen Mehrwert produzieren können

Erhalten Sie hilfreiche, smarte Einblicke, um einen höheren ROI auf allen Ebenen zu erzielen

(Jetzt verfügbar) Smarter Status: Erstellen Sie mit KI in kürzester Zeit umfassendere Status-Updates zu Portfolios und Zielen, bei denen auf Echtzeit-Arbeitsdaten zurückgegriffen wird, um die strategische Planung zu unterstützen und Risiken in funktionsübergreifenden Workflows zu identifizieren

Erstellen Sie mit KI in kürzester Zeit umfassendere Status-Updates zu Portfolios und Zielen, bei denen auf Echtzeit-Arbeitsdaten zurückgegriffen wird, um die strategische Planung zu unterstützen und Risiken in funktionsübergreifenden Workflows zu identifizieren (2. Quartal 2024) Smarte Antworten: Nutzen Sie natürliche Sprache, um Asana-Fragen zu allen Arbeitsbereichen zu stellen von Aufgaben über Projekte bis hin zu Portfolios und Zielen und erhalten Sie zeitnahe Antworten und Einblicke

Nutzen Sie natürliche Sprache, um Asana-Fragen zu allen Arbeitsbereichen zu stellen von Aufgaben über Projekte bis hin zu Portfolios und Zielen und erhalten Sie zeitnahe Antworten und Einblicke (Demnächst verfügbar) Executive Summaries: Treffen Sie schneller datenbasierte Geschäftsentscheidungen mit einfachem Zugriff auf Status-Updates mit allen wichtigen Leistungskennzahlen für Führungskräfte

Treffen Sie schneller datenbasierte Geschäftsentscheidungen mit einfachem Zugriff auf Status-Updates mit allen wichtigen Leistungskennzahlen für Führungskräfte (Demnächst verfügbar) Smarte Berichterstattung: Verwenden Sie natürliche Sprache, um Diagramme und Dashboards mit KI zu generieren, die den momentanen Zustand des Unternehmens in Echtzeit über Abteilungen und Arbeitsabläufe hinweg darstellen

Verwenden Sie natürliche Sprache, um Diagramme und Dashboards mit KI zu generieren, die den momentanen Zustand des Unternehmens in Echtzeit über Abteilungen und Arbeitsabläufe hinweg darstellen (Demnächst verfügbar) Smarte Projekte: Optimieren Sie die Erstellung von Projekten, indem Sie der KI mitteilen, worum es bei dem Projekt gehen soll, und lassen Sie sie automatisch strukturierte Abschnitte und Projektdetails erstellen

Laut einem Bericht über moderne IT-Führungskräfte, der vom Work Innovation Lab von Asana zusammengestellt wurde, beraten bis zu 82 der IT-Führungskräfte regelmäßig andere Stakeholder zur KI-Strategie ihres Unternehmens, und 90 von ihnen geben an, dass Investitionen in KI-Technologie für die Bewältigung zukünftiger geschäftlicher Herausforderungen von entscheidender Bedeutung sein werden. Die neuen, menschenzentrierten KI-Funktionen von Asana wurden entwickelt, um CIOs und IT-Führungskräfte bei den drängendsten Herausforderungen im Bereich KI zu unterstützen, vom Aufbau einer Basis für die effektive Nutzung generativer KI bis hin zur Gewährleistung der richtigen Sicherheitsvorkehrungen und Best Practices sowie dem Verständnis darüber, wie funktionsübergreifende Daten für die Entscheidungsfindung, Arbeitsergebnisse und strategische Priorisierung genutzt werden können.

"Heutige IT-Führungskräfte sind lange keine Backoffice-Dienstleister mehr, sondern strategische Berater, die maßgeblich zum Unternehmenserfolg beitragen. Mehr denn je sind IT-Führungskräfte heute dafür verantwortlich, Unternehmensziele umzusetzen, Sicherheit zu gewährleisten, Markteinführungsstrategien zu entwickeln und zu verstehen, wie man KI einsetzt, um die Produktivität, die Zusammenarbeit und die Geschäftsergebnisse zu verbessern", sagt Praniti Lakhwara, CIO von Zscaler. "Es ist von größter Bedeutung, die richtigen Tools zur Verfügung zu haben, um intelligenter zu arbeiten und gleichzeitig bessere Ergebnisse zu erzielen. Mit Asana sind wir in der Lage, unsere Arbeitsdaten an einem Ort zu zentralisieren, um zeitnahe Geschäftseinblicke zu erhalten, bessere Entscheidungen zu treffen und auf die Programmziele hinzuarbeiten all das auf einer sicheren Plattform."

"CIOs weltweit versuchen zu verstehen, wie sie KI am besten einsetzen können, um die Produktivität zu steigern, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit effizienter zu gestalten und die Geschäftsergebnisse zu verbessern", sagt Wayne Kurtzman, Research Vice President, Collaboration and Communities bei IDC. "Gleichzeitig werden sie mit einer Lawine von unstrukturierten, unzusammenhängenden Daten- und Sicherheitsbedenken überrollt. Mit dieser Ankündigung möchte Asana CIOs und IT-Führungskräften dabei helfen, Arbeitsdaten in einer strukturierten Plattform zu zentralisieren, in der Teams, Projekte und Unternehmensziele miteinander verknüpft werden. Dies erleichtert es Unternehmen, Geschäftsergebnisse zu messen und neue Möglichkeiten zur Steigerung der Effizienz zu finden."

In Bezug auf KI setzt sich Asana für einen menschenzentrierten Ansatz ein, der Sicherheit und Datenschutz berücksichtigt. Dazu gehört auch, dass Asanas KI-Partner hohe Standards einhalten und Kundendaten nicht zu Trainingszwecken verwenden oder sie speichern. Erfahren Sie mehr über Asanas KI-Ansatz und die neuesten Updates von Asana Intelligence und dem Bericht über moderne IT-Führungskräfte.

Weitere Updates werden auf dem Work Innovation Summit Australia von Asana veröffentlicht hier erfahren Sie mehr dazu.

