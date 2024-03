DJ EZB/De Guindos sieht kein Risiko von Inflation unter 2 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Straffung ihrer Geldpolitik nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos nicht zu weit getrieben. de Guindos sagt in einem Interview mit der Zeitung Naftemporiki auf die Frage, ob er das Risiko sehe, dass die Inflation 2025 und 2026 deutlich unter 2 Prozent falle: "Wenn Sie sich unsere Projektionen ansehen, dann ist das nicht der Fall. Wir sehen die Inflation in zwölf bis 18 Monaten bei rund 2 Prozent, aber wir sehen kein Risiko, dass sie darunter fallen." Was die EZB wolle, sei ein stetiger, anhaltender Rückgang der Inflation Richtung 2 Prozent.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2024 03:51 ET (07:51 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.