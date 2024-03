Linz (www.anleihencheck.de) - Nach 17 Jahren hat die Japanische Zentralbank zum ersten Mal seit 2007 nun die Zinsen angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Bank of Japan (BoJ) habe heute Morgen den Leitzins auf 0 bis 0,1 Prozent erhöht. Notenbankchef Kazuo Ueda habe abwarten wollen, ob die Gehälter schneller steigen würden als die Preise, damit die Bevölkerung real mehr Geld verdiene. Der EUR/JPY-Kurs notiere derzeit um 163,20. (19.03.2024/alc/a/a) ...

