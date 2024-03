Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Vorfeld der morgigen FOMC-Entscheidung und in Ermangelung wichtiger fundamentaler Datenveröffentlichungen kamen die Rentenmärkte erneut unter Druck, so die Analysten der Helaba.Mit positiv überraschenden Konjunkturdaten würden die Analysten heute nicht rechnen und so sollten die ohnehin gedämpften Zinserwartungen vor allem in den USA nicht nochmals reduziert werden. Während die Aktienmärkte in Sichtweite zu den Rekordständen bleiben dürften, könnte dem Euro eine kleine Erholung gelingen. ...

