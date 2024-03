Fisker hat die Produktion seines derzeit einzigen Modells unterbrochen. Für mindestens sechs Wochen wird bei Magna in Österreich kein Exemplar des E-SUV gebaut - offiziell, um Lagerbestände abzubauen. Bekanntlich geht es bei Fisker derzeit aber auch um das liebe Geld. So hatte das Unternehmen vor einigen Wochen seine eigene Zukunft in Frage gestellt - das ist jedoch eine Pflichtangabe im US-Börsenrecht, wenn die Liquidität nicht für einen gewissen ...

