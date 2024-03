© Foto: picture alliance / Kyodo



Die japanische BOJ hat als letzte große Zentralbank die Zinsen angehoben und ihre Geldpolitik geändert. Fließen jetzt Milliarden zurück in den Aktienmarkt des Landes?Die Bank of Japan (BOJ) beendete am Dienstag acht Jahre negativer Zinssätze und andere Überbleibsel ihrer außergewöhnlichen Geldpolitik mit ihrer ersten Zinserhöhung seit 17 Jahren. Dieser Schritt stellt eine historische Abkehr von der Fokussierung auf die Wachstumsförderung dar, die jahrzehntelang durch massive geldpolitische Anreize im Zentrum gestanden hatte. Damit ist die BOJ die letzte große Zentralbank, die negative Zinssätze aufgibt, und beendet eine Ära, in der politische Entscheidungsträger weltweit versucht haben, das …