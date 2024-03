DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

AB INBEV 14/26 MTN BE6265142099 20.03.2024 HZE/EOT

AB INBEV 16/28 MTN BE6285455497 20.03.2024 HZE/EOT

ANHEU.-BUSCH 20/27 MTN BE6320934266 20.03.2024 HZE/EOT

ANH.B.CO/IB 19/26 US03522AAG58 20.03.2024 HZE/EOT

ANH.-BUSCH INBEV 18/28 0HNB US035240AL43 20.03.2024 HZE/EOT

