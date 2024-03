Die aktuell längste Serie: CA Immo mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.92%) - die längste Serie dieses Jahr: Aluflexpack 9 Tage (Performance: 97.85%). Tagesgewinner war am Montag Warimpex mit 9,09% auf 0,84 (16% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 1,20% - es war der 10. Tagessieg 2024, Rang 1 im PIR-Group) vor Flughafen Wien mit 3,88% auf 50,90 (90% Vol.; 1W 1,39%) und Agrana mit 2,62% auf 13,70 (215% Vol.; 1W 2,62%). Die Tagesverlierer: DO&CO mit -1,96% auf 140,20 (92% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,23%), Addiko Bank mit -0,98% auf 15,10 (67% Vol.; 1W -1,31%), Pierer Mobility mit -0,88% auf 45,10 (93% Vol.; 1W -3,01%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Erste Group (25,48 Mio.), CA Immo (16,75) und Bawag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...