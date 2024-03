EQS-News: q.beyond AG / Schlagwort(e): Kooperation

19.03.2024

q.beyond und Fraunhofer IGD schließen Kooperation für Data Intelligence

Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD visualisiert Daten Köln/Darmstadt, 19. März 2024 - Das Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung IGD und der IT-Dienstleister q.beyond kooperieren im Bereich der Datenaufbereitung und -visualisierung. Ziel ist es, in den Prozessen von Unternehmen Optimierungspotenziale aufzudecken und graphisch so aufzubereiten, dass Entscheidungen über eine Verbesserung der Prozesse vereinfacht werden. Das Fraunhofer IGD und q.beyond ermöglichen Unternehmen, ihre Datenschätze anhand wissenschaftlicher und pragmatischer Ansätze zu heben. "Ob im Handel, im Energiesektor oder auch in der Produktion: Überall liegt Optimierungspotenzial verborgen, das sich mit unserem gemeinsamen, neuen Ansatz aufdecken und nun auch besonders effizient visualisieren und analysieren lässt", so Marc Böning, Geschäftsführer bei q.beyond Data Solutions. "Unserer langjährigen Praxiserfahrung nach lohnt sich ein Invest in das Thema Data Intelligence für Unternehmen immer: Ob bei Einkaufsentscheidungen, beim Abverkauf von Produkten oder bei der Erschließung neuer Geschäftsmodelle - für unsere Kunden ist der Benefit beim Thema Data Intelligence immer unmittelbar greifbar." Von Daten zur Stärkung der Marktposition Aktuell arbeite man mit dem Fraunhofer IGD bereits an einer Lösung zur Visualisierung von Daten für einen Kunden im Energiesektor. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind unter anderem in der Lage, Unregelmäßigkeiten beim Energieverbrauch unter Zuhilfenahme von eigens entwickelter künstlicher Intelligenz aufzudecken und diese graphisch aufzubereiten. q.beyond wiederum berät den Kunden im Hinblick auf die eingesetzten Technologien und hält die entsprechenden Tools für die Datenanalyse bereit. Prof. Jörn Kohlhammer, Abteilungsleiter Informationsvisualisierung und Visual Analytics beim Fraunhofer IGD: "q.beyond verfügt über weitreichende Erfahrung bei der Analyse großer Datenmengen und den Zugang zu zahlreichen Unternehmen. Wir am Fraunhofer IGD haben das Know-how für graphische Lösungen. Das macht diese Kooperation für beide Seiten hoch interessant: Wir greifen Unternehmen unmittelbar bei ihren Digitalisierungsprojekten unter die Arme und stärken deren Vorankommen im weltweiten Wettbewerb." q.beyond Tochter setzt Marktentwicklung fort Neben der jetzt angekündigten Kooperation konnte sich q.beyond Data Solutions in letzter Zeit weiter am Markt etablieren: Seit der Beteiligung an der ehemaligen "productive-data" hat der Data-Intelligence-Spezialist sämtliche Verträge mit bestehenden Kunden verlängert, die meisten davon erweitert und weitere Unternehmen für seine Services gewinnen können. Zu den Kunden zählen unter anderem größere Handels- und Versicherungsunternehmen.





Unternehmensprofil des Fraunhofer IGD

Das Fraunhofer IGD in Darmstadt mit Standorten in Rostock und Kiel steht für ausgezeichnete Softwarelösungen im Visual Computing und bild- und modellbasierter Informatik. Wir verwandeln Informationen in Bilder und Bilder in Informationen, und schaffen neue Ansätze im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion, künstlicher Intelligenz und der Visualisierung. Über 200 Mitarbeitende entwickeln innovative technologische Anwendungslösungen und Prototypen bis hin zur Kleinserie, um Kunden und Partner bei der Verarbeitung großer Datenmengen, dem Verständnis komplexer Systeme und einer fundierten Entscheidungsfindung zu unterstützen.

Unternehmensprofil der q.beyond AG

Die q.beyond AG steht für erfolgreiche Digitalisierung. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die besten digitalen Lösungen für ihr Business zu finden, setzen diese um und betreiben sie. Unser starkes Team aus 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bringt unsere mittelständischen Kunden sicher durch die digitale Transformation, mit umfassender Expertise in den Bereichen Cloud, SAP, Microsoft, Data Intelligence, Security und Softwareentwicklung. q.beyond verfügt über Standorte in ganz Deutschland sowie Lettland, Spanien und Indien, eigene zertifizierte Rechenzentren und gehört zu den führenden IT-Dienstleistern.



