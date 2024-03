Zu den umfangreichen Upgrades gehören das Abrufen und Aktualisieren von Zertifikaten, die automatische Erneuerung sowie erweiterte Berichtsfunktionen.

GMO GlobalSign, Inc. eine globale Zertifizierungsstelle (CA) und führender Anbieter von digitalen Signier-, Identitäts- und Sicherheitslösungen für das IoT, gab heute die Verfügbarkeit der neuesten Version seines PKIaaS Connector für ServiceNow bekannt. Die Aktualisierungen des GMO GlobalSign PKIaaS Connectors ermöglichen den ServiceNow Nutzern eine bessere Verwaltung ihrer digitalen Zertifikate, da sie schnellere Aktionen für Ausstellung und Ablauf, detaillierte Berichte sowie einen Echtzeitstatus der Schlüsselmetriken umfassen. Durch die Verbindung von ServiceNow mit GMO GlobalSigns Zertifikatsmanagement-Plattform Atlas können Unternehmen ihre digitalen Zertifikatsanforderungen einfach innerhalb ihrer vorhandenen ServiceNow-Instanz verwalten.

Die Upgrades in GMO GlobalSigns PKIaaS Connector geben den ServiceNow-Nutzern jetzt erweiterte Möglichkeiten für das Lebenszyklusmanagement von Zertifikaten, wie das manuelle und automatisierte Erneuern, Abrufen und Aktualisieren von Zertifikaten, Filtern nach Ablaufdatum, Versenden von Zertifikaten per E-Mail und Unterstützung von Ablaufbenachrichtigungen per E-Mail. Zudem ermöglichen die erweiterten neuen Funktionen einen besseren Versionsvergleich, beispielsweise durch tägliche Aktualisierungen der Validierungsrichtlinien und verschiedene Berichtstypen zu Dashboards, ausgestellten, widerrufenen und ablaufenden Zertifikaten sowie der Dienstnutzung. Diese neuen Funktionen des PKIaaS Connectors sind ideal für ServiceNow-Kunden, die ihre Zertifikatsautomatisierung besser verwalten wollen, insbesondere angesichts der schnell abnehmenden Lebenszyklen von Zertifikaten.

"Die Aktualisierungen unseres PKIaaS Connectors für ServiceNow kommen zu einer Zeit, in der die Automatisierung von Zertifikaten wichtiger denn je ist," sagt Mike Boyle, Alliance Manager, GMO GlobalSign. "Da die Wahrscheinlichkeit von 90-Tage-Zertifikaten von Tag zu Tag zunimmt, brauchen Unternehmen eine zuverlässige und zugleich einfachere Möglichkeit, ihre Zertifikate zu verwalten. Das ist nicht immer einfach. Aber dank der neuesten Funktionen unseres Angebots, das in hohem Maße anpassbar ist, sind ServiceNow-Nutzer besser als je zuvor auf kurzlebige Zertifikatszyklen vorbereitet."

Einige der Vorteile von GMO GlobalSigns PKIaaS Connector:

Vollständige Anpassbarkeit, so dass IT-Teams sich flexibel in bestehende Arbeitsabläufe und Genehmigungsprozesse einfügen können;

Deutlich erweiterte Möglichkeiten für das Lebenszyklusmanagement von Zertifikaten, wie das manuelle und automatisierte Erneuern;

Verbesserte Berichtsfunktionen über den Ablauf und die Erneuerung von Zertifikaten;

Einblicke durch ein benutzerfreundliches/umfassendes Dashboard mit Zertifikatsberichten und interaktiven Filtern für eine rationalisierte Zertifikatsverwaltung;

Müheloses Versenden von Zertifikaten per E-Mail sowie direkter und bequemer Zugriff auf herunterladbare Zertifikate und Vertrauensketten;

IT-Teams können eine breite Palette von Identitäten, einschließlich Servern und Nutzern, verwalten und authentifizieren;

Einheitliche Arbeitsabläufe zur Verbesserung der Transparenz im gesamten Unternehmen; und

Reduzierung der mit der manuellen Zertifikatsverwaltung verbundenen Risiken und Kosten.

"Partnerschaften gelingen am besten, wenn sich jeder auf seine einzigartigen Fähigkeiten und Fachkenntnisse stützt und einen klaren Blick auf das zu lösende Problem behält", so Erica Volini, Senior Vice President of Global Partnerships bei ServiceNow. "Der PKIaaS Connector von GMO GlobalSign erweitert unsere Reichweite weit über das hinaus, was wir alleine erreichen könnten, und repräsentiert das Erbe und die Ziele der Now Platform. Ich freue mich auf die weiteren Innovationen, die wir gemeinsam erreichen werden, um Unternehmen im digitalen Zeitalter zum Erfolg zu verhelfen."

Mehr über GlobalSigns PKIaaS Connector und seine neuesten Funktionen erfahren Sie auf https://www.globalsign.com/de-de/servicenow.

Über GMO GlobalSign

Als eine der weltweit am tiefsten verwurzelten Zertifizierungsstellen ist GMO GlobalSign der führende Anbieter von vertrauenswürdigen Identitäts- und Sicherheitslösungen, die es Unternehmen, Großunternehmen, Cloud-basierten Service-Anbietern und IoT-Innovatoren weltweit ermöglichen, Online-Kommunikation zu sichern, Millionen von verifizierten digitalen Identitäten zu verwalten und Authentifizierung und Verschlüsselung zu automatisieren. Mit Lösungen für hochskalierte Public Key Infrastructure (PKI) und Identität unterstützt das Unternehmen Milliarden von Diensten, Geräten, Personen und Dingen innerhalb des IoT. GMO GlobalSign ist ein Tochterunternehmen von GMO GlobalSign Holdings, K.K., einem Mitglied der in Japan ansässigen GMO Internet Group, und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.globalsign.com.

ServiceNow, das ServiceNow-Logo, Now, Now Platform und andere ServiceNow-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von ServiceNow, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240319141295/de/

Contacts:

Medienkontakt

Amy Krigman

Director of Public Relations West Region

amy.krigman@globalsign.com