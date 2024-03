Book of Meme (BOME) Kurs im freien Fall, während DOGE20 explodiert

Book of Meme hat in der letzten Woche die Aufmerksamkeit der Trader auf sich gezogen und wurde innerhalb von zwei Tagen zum erfolgreichsten Meme Coin aller Zeiten. Noch nie hat es ein Meme Coin so schnell geschafft, eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Dollar zu erreichen. Genauso schnell geht es nun allerdings wieder bergab. Vom Allzeithoch ist der Kurs inzwischen um mehr als 60 % eingebrochen. Trader sind längst auf der Suche nach dem nächsten x100 Coin und derzeit sieht es stark danach aus, als könnte bei DOGE20 eine solche Kursexplosion nach dem Launch bevorstehen.

Book of Meme Kurs bricht ein

Nachdem es für Investoren in den ersten Tagen nach dem Launch von BOME kein Halten mehr gegeben hat, fällt der Kurs nun immer weiter. Wer sich vor zwei Tagen an der Spitze des Hypes anstecken lassen hat, muss nach den gestrigen Verlusten heute erneut ein Minus von mehr als 30 % hinnehmen. Damit ist Book of Meme längst wieder aus den Top 100 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung gerutscht und kommt aktuell noch auf eine Bewertung von 618 Millionen Dollar.

(Book of Meme Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

Die Wahrscheinlichkeit, dass BOME nach dem Megaerfolg nun innerhalb einer Woche schon wieder wertlos wird, ist gering, sodass die Korrektur auch eine Einstiegschance für diejenigen bedeuten könnte, die das Spektakel bisher nur von der Seitenlinie aus beobachtet haben. Allerdings ist natürlich nicht absehbar, wann der Tiefpunkt erreicht ist und der Kurs wieder steigt. Zeigt der gesamte Kryptomarkt weiterhin Schwäche, könnte auch BOME und die anderen großen Meme Coins noch deutlich weiter fallen. Der beste Zeitpunkt, um in BOME zu investieren, war natürlich der Presale, der nur 24 Stunden gedauert hat. Wer diese Gelegenheit verpasst hat, könnte aber mit dem Vorverkauf von $DOGE20 eine Alternative finden.

Ist DOGE20 der nächste BOME?

Mit $DOGE20 handelt es sich um einen neuen Meme Coin, der derzeit ebenfalls im Vorverkauf erhältlich ist, wobei sich schon jetzt zeigt, dass es sich hier um den nächsten Coin handeln könnte, der Renditen von tausenden Prozent einbringt. Ein Indikator dafür, ob ein neuer Coin nach dem Launch erfolgreich sein könnte, ist die Nachfrage während des Vorverkaufs und diese explodiert bei DOGE20. Der Presale läuft noch nicht einmal eine Woche und Anleger haben bereits Token im Wert von fast 3 Millionen Dollar gekauft, sodass es nicht mehr lange dauern dürfte, bis der Vorverkauf wieder endet und DOGE20 an den Kryptobörsen gelistet wird.

(DOGE20 Token-Vorverkauf - Quelle: DOGE20-Website)

Frühe Käufer haben Vorteil, dass der Preis schon während des Presales mehrfach angehoben wird, sodass sich bis zum Launch ein Buchgewinn ergibt. Die nächste Preiserhöhung findet statt, sobald der Countdown auf der Website abläuft, oder das Zwischenziel von 2,933 Millionen Dollar erreicht wurde, was bei der aktuellen Dynamik bereits heute der Fall sein könnte.

$DOGE20 ist an Dogecoin angelehnt, ist allerdings im Gegensatz zum Original nicht inflationär aufgebaut. Außerdem ist $DOGE20 mit einer Staking-Funktion ausgestattet, bei der vor allem frühe Käufer eine hohe Rendite erzielen können, da die APY (jährliche Rendite) mit der Größe des Staking Pools variiert. Derzeit liegt dieser Wert noch bei 302 %, was dazu geführt hat, dass bereits ein großer Teil der bisher verkauften Token in den Staking Pool eingezahlt wurde.

(DOGE20 Staking-Übersicht - Quelle: Dogecoin20-Website)

Die APY wird zwar noch deutlich sinken, wenn sich mehr Käufer am Staking Pool beteiligen, kann sich aber auch langfristig im hohen zweistelligen Bereich einpendeln. Da gestakte Token für eine gewisse Zeit nach dem Launch gesperrt sind, wird dadurch auch eine gewisse Preisstabilität geschaffen und potenziellem Verkaufsdruck entgegengewirkt. Dadurch wird eine Kursexplosion umso wahrscheinlicher. Auch wenn es sich bei $DOGE20 nicht um den nächsten Milliarden Dollar Meme Coin handeln sollte, sind Gewinne von weit mehr als 1.000 % durchaus möglich.

