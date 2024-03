HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 127 auf 124 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein vorsichtiger Ausblick der Containerreederei auf das Jahr 2024 sei vernünftig, schrieb Analyst Benjamin Thielmann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Gewinnschätzung je Aktie auf den Mittelwert der diesjährigen Zielspanne. Während die Volumina vielversprechend aussähen, dürften die Frachtraten sinken./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 18:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HLAG475

