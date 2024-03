Gold: DAS sind jetzt die relevanten Marken!

Anzeige / Werbung

Ausbruch geglückt! Diese Marken sind nun relevant für den Goldpreis

Endlich, so möchte man sagen, scheint der Goldpreis einen nachhaltigen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch geschafft zu haben. Nach dem Durchstoßen der 2100er-Marke etablierte sich das beliebte Edelmetall konstant oberhalb der alten Hochs. Das geringe Rückschlags-Momentum ist Stand jetzt ein positives Zeichen für einen neuen Bullen-Run.

Relevante Marken

Bei 2130/31 liegt die erste wichtige Unterstützung. Denn hier war das alte Zwischenhoch des letzten Ausbruchs gelegen, der sich seinerzeit aber als Fake-Breakout herausgestellt hatte. Darunter befindet sich bei 2080/2070 Dollar die nächste horizontale Unterstützung. Würde diese durchbrochen werden, würde das derzeit bullishe Bild spürbar eingetrübt werden. Unterhalb von 1980 Dollar wäre der aktuelle Ausbruch endgültig als neuerliches Fehlsignal identifiziert. Entsprechend können Stopps gestaffelt unterhalb der genannten Marken platziert werden, falls Long-Positionen offen sind.

Forecast 2024

Laut dem intermarketbasierten Forecast für 2024 soll der Goldpreis von Februar 2024 bis zum Ende des Jahres eine deutlich steigende Tendenz aufweisen. Die Longseite bleibt für uns somit ab Februar wieder eindeutig zu bevorzugen.

Mega-Zyklus

Spannend ist hier in der aktuellen Situation, dass die Bodenbildung (Übergangsphase) auf einem hohen Niveau, in Sichtweite des Allzeithochs stattfindet. Beim letzten Bullenmarkt (auch jetzt sind wir seit 2018 im (Rohstoff) Bullenmarkt) stieg Gold bereits in der Bodenbildungsphase (2006/07) an. WENN es denn mal über die harte und bislang sehr robuste Widerstandszone von 2050-2100 ausbrechen sollte, wäre auch in dieser Übergangsphase bereits ein deutlich steigender Preis des beliebten Edelmetalls wahrscheinlich. Eine 3,5 Jahre andauernde Rallye ist ab 2026 zu erwarten, denn dann geht der nächsten Bullenzyklus im großen Gold-Zyklus los, wie man am rechten Bildrand des Zyklus-Charts erkennen kann.

Die Umsetzung

Da man niemals perfekt timen wird, handhabe ich es so, dass ich in den Bodenbildungsphasen akkumuliere. Ich kaufe in mehreren Tranchen, bei Rücksetzern oder neuen Preishochs Positionen zu. In den Toppbildungsphasen reduziere ich die Positionen sukzessive.

