Linz (www.anleihencheck.de) - Laut den am Montag in China veröffentlichten Daten wuchs die Industrieproduktion in den ersten beiden Monaten (Januar und Februar werden aufgrund des Neujahrfestes zusammengefasst) um 7 Prozent und lag damit deutlich über der Prognose von 5 Prozent, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...