Boston (www.anleihencheck.de) - Der Markt ist gierig, so Erik Weisman, Chief Economist und Portfolio Manager bei MFS Investment Management.Sein Appetit auf Informationen, um die Zukunft besser einschätzen zu können, sei riesig. Er werde sich von der FED-Sitzung in dieser Woche neue Informationen erhoffen. Aber, wie die Rolling Stones sagen würden: "You don?t always get what you want." ...

Den vollständigen Artikel lesen ...