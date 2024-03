EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Eckert & Ziegler schließt formwechselnde Umwandlung in SE ab



19.03.2024 / 10:53 CET/CEST

Berlin, 19.03.2024. Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG (ISIN DE0005659700) hat heute mit Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft ihre formwechselnde Umwandlung in eine Societas Europaea (SE) abgeschlossen und firmiert zukünftig als Eckert & Ziegler SE. Die Eckert & Ziegler SE hat ein dualistisches Verwaltungssystem, bestehend aus einem Leitungsorgan (Vorstand) und einem Aufsichtsorgan (Aufsichtsrat). Die Organe der Eckert & Ziegler SE sind daher wie bisher in der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG der Vorstand, der Aufsichtsrat sowie die Hauptversammlung. Alle Aktionäre halten dieselbe Anzahl an Aktien an der Eckert & Ziegler SE wie vor dem Formwechsel an der Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG. Die Zahl der ausgegebenen Stückaktien bleibt unverändert, ebenfalls wird der Handel nahtlos fortgeführt. Die Umstellung in den Depots der Aktionäre erfolgt automatisch. Auch die bisherige ISIN DE0005659700, WKN 565970 und das Ticker-Symbol EUZ bleiben bestehen. Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler SE, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de



