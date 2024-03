Hören: https://open.spotify.com/episode/0dd5C1YOPP3Y133Eoam9Ao Christian Drastil mit dem Live-Blick aus dem Studio des Börsenradio-Partners audio-cd.at in Wien wieder intraday mit Kurslisten, Statistiken und News aus Frankfurt und Wien. Es ist der Podcast, der das Gefühl für den DAX bringt, es ist Dienstag, der 19. März 2024 und so sieht es im Frühgeschäft aus. - DAX im Frühgeschäft etwas fester- Hannover Rück im Frühgeschäft vorne- Bayer im Frühgeschäft schwächer- Infineon rutscht ab- Serien: Rheinmetall (+), Highs auch bei Daimler Truck und Airbus- News-Roundup der Baader Bank: adidas, BASF, Bayer, Daimler Truck, E.On, VW- ATX etwas stärker und exakt am Jahresstartwert (vor Marktstart 7,22 Prozentpunkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...