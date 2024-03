Geratherm hat angekündigt, im Werk Geratal Kurzarbeit zu beantragen, weil der Absatz von Fieberthermometern aufgrund des milden Winters unter Plan lag. Der Anteil der Fieberthermometer am Gesamtumsatz von Geratherm liegt zwischen 35% und 40% (mwb est.). Bereits im 1. Halbjahr 23 hatte das Unternehmen im Geschäftsbereich Healthcare Diagnostics aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs aus Asien rückläufige Umsätze gemeldet. Ein ungewöhnlich milder Winter ist ein "unabwendbares Ereignis", das als Grund für Kurzarbeit gilt, wenn zu erwarten ist, dass sich die wirtschaftliche Lage in den nächsten zwölf Monaten so weit verbessert, dass eine Rückkehr zur Vollbeschäftigung erfolgt. mwb research hat seine Schätzungen angepasst, um einen vorsichtigeren Ausblick für Healthcare Diagnostics widerzuspiegeln, was zu einem neuen Kursziel von 9,15 EUR (alt: 11,30 EUR) führt, während die Empfehlung KAUFEN beibehalten wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Geratherm%20Medical%20AG





