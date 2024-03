Die Aktie des Motorenherstellers Deutz (WKN: 630500) startet am Dienstag mit einem Kursverlust von -2,6% in den Börsentag, berappelt sich jedoch wieder und steht aktuell bei 6 €. Insgesamt befindet sich der Kurs seit November in einem langfristigen Aufwärtstrend und hat seitdem um rund +56% zugelegt. Wie geht es jetzt weiter? Deutz vorgestellt Die Deutz AG ist einer der weltweit führenden unabhängigen Hersteller innovativer Antriebssysteme. Der Schwerpunkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...