Paul Buchner übernimmt konzernweites Schadenmanagement, Pawel Dygas folgt im Risk Management



Wien (APA-ots) - Die UNIQA Insurance Group AG stellt ihr Schadenmanagement gruppenweit auf: Mit 1. April übernimmt der bisherige Leiter Group Risk Management Paul Buchner, 42, die Leitung des neu geschaffenen Bereichs Group Claims. Zu seinen Hauptaufgaben in der neuen Funktion zählt es, ein konzernweit einheitliches Schadenmanagement mit den Möglichkeiten von Automatisierung und Künstlicher Intelligenz voranzutreiben. "Wir sehen das Thema Schaden als einen strategisch wichtigen Pfeiler für die positive Umsetzung unseres Strategieprogramms UNIQA 3.0", betont Wolf Gerlach, Vorstand Operations: "Gemeinsam mit den Teams in Österreich und den Ländern wird Paul für die Weiterentwicklung und Umsetzung der Schadenstrategie verantwortlich zeichnen." Der studierte Versicherungsmathematiker Paul Buchner ist seit 2006 für UNIQA tätig und seit 2011 im Risk Management, das er vier Jahre lang geleitet hat.



Paul Buchners Nachfolger als Leiter Group Risk Management wird Pawel Dygas. Der 36-Jährige blickt auf eine 15-jährige Berufserfahrung imBereich Risikomanagement und Security in Wien und Warschau zurück. Zuletzt war er für die Bereiche Risikomanagement, Security und Betrugsbekämpfung der polnischen

Versicherungsgesellschaften zuständig und fungierte auch als CRO für die polnische Investmentfondsgesellschaft von UNIQA. "Mit Pawel Dygas können wir die erfolgsentscheidende Position des Leiters Group Risk Management mit einem ausgewiesenen Experten aus den eigenen Reihen nachbesetzen", freut sich Finanz- und Risikovorstand Kurt Svoboda.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 18 Ländern über 16 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten vertreten. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.



Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at



Rückfragehinweis:

Natascha A. Smole

Pressesprecherin



UNIQA Insurance Group AG

Untere Donaustraße 21

A-1029 Wien

Mobil: +43 664 88827382

E-Mail: natascha.smole@uniqa.at



Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0094 2024-03-19/11:03