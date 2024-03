DJ ZEW-Index steigt im März deutlich - Lagebeurteilung besser

Von Hans Bentzien

MANNHEIM (Dow Jones)--Die Konjunkturerwartungen von Investoren für Deutschland sind im Februar deutlicher als erwartet gestiegen, wobei sich die Lagebeurteilung entgegen der Prognose nicht weiter eintrübte. Der von Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen für Deutschland erhöhte sich auf plus 31,7 (Februar: plus 19,9). Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf plus 20,4 Punkte gerechnet.

"Parallel dazu gehen mehr als 80 Prozent der Befragten davon aus, dass die EZB in den kommenden sechs Monaten Zinssenkungen vornehmen wird. Dies könnte eine Erklärung für die optimistischeren Erwartungen für die deutsche Baubranche sein", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach das Ergebnis. Der deutsche Exportsektor profitiert Wambach zufolge von den gestiegenen Konjunkturerwartungen für China sowie den gefallenen Wechselkurserwartungen für den Dollar gegenüber dem Euro.

Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage stieg auf minus 80,5 (minus 81,7). Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang auf minus 82,4 Punkte erwartet.

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone erhöhten sich auf plus 33,5 (plus 25,0) Punkte. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum ging dagegen auf minus 54,8 (minus 53,4) Zähler zurück.

