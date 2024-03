Die Notenbanker in Tokio haben sich am aktuellen Rand endlich von der geldpolitischen Strategie der Negativzinsen verabschiedet. Damit endet in Japan eine Ära. Die Bank of Japan plant nun, das "traditionelle" Leitzinsniveau im Bereich von 0,00% bis 0,10% zu halten. Zudem wurden die Maßnahmen zur direkten Kontrolle der japanischen Kapitalmarktzinsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...