Ethereum Kurs fällt gen 3.000 Dollar - Bitcoin Kurs auf Zwei-Wochen-Tief

Mit zwischenzeitlich unter 63.500 Dollar notiert der Bitcoin (USD) so niedrig wie seit fast zwei Wochen nicht. Der Ethereum Kurs steuert mittlerweile gen 3.000-Dollar-Marke zu. Die Serie der Gewinnmitnahmen könnte nun in die nächste Runde gehen. Die Anleger schalten kurzfristig in den "Risk-off-Modus", kehren riskanten Anlageklassen den Rücken und streichen lieber Gewinne ein. Vor der US-Notenbanksitzung dominiert das Prinzip Vorsicht, welche über Wohl und Wehe in den kommenden Tagen entscheiden dürfte. Gedämpfte Zinssenkungsfantasien hatten die Rekordjagd in der vergangenen Woche bereits zum Pausieren gezwungen. Fed-Notenbanksitzung wirft ihre Schatten voraus - Anleger uneins über Zinskurs Einen Tag vor der US-Notenbanksitzung der Federal Reserve (Fed) bleibt die Unsicherheit über die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik weiter vorhanden. Am späten Mittwochabend entscheidet die Fed (19:00 Uhr) über die zukünftige Ausgestaltung der Geldpolitik. Erwartet wird, dass der Zins in der größten Volkswirtschaft der Welt bei 5,25-5,50 Prozent bleibt. Spannender dürfte die anschließende FOMC-Pressekonferenz ab 19:30 Uhr werden. Anleger versprechen sich geldpolitische Hinweise. Aktuelle Webinare: Index-Trading - Charttechnik, Fundamental-Research und das Sentiment - Mittwoch, 3. April 2024, 18:30 Uhr Jetzt kostenlos anmelden!

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

