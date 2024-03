Achtung, wertvoll! Halbleiter-Aktien boomen schon seit einiger Zeit an den Aktienmärkten. Aber wie entwickelt sich der Markt in Zukunft? Ohne Halbleiter läuft heute nichts mehr. Die kleinen Chips stecken in Computern, Smartphones, Autos und überhaupt im gesamten Internet der Dinge. Dementsprechend beliebt sind derzeit auch die Aktien von Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar an der Produktion und Verbesserung der Chips beteiligt sind. Allein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...