Die Ölpreise vollziehen noch die gestrige Ölbörsenaufwärtsbewegung nach und starten um bis zu 0,7 Rappen bzw. Cent höher in den Handel. Vor allem Raffinerieausfälle in Russland und den USA beeinflussen derzeit das Preisgeschehen, meist durch Ausfälle. Am Ölmarkt sichern sich die Teilnehmer vorerst ihre Gewinne.Der Euro hat auf 1,084 Dollar nachgegeben. Da Rohöl in Dollar gehandelt wird, verteuert ...

