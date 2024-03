Der Kryptomarkt erlebt durch den KI-Boom eine signifikante Dynamik. KI-bezogene Kryptowährungen haben in jüngster Zeit beachtliche Wertsteigerungen verzeichnet.Dieser Trend hat den Marktwert von KI-zentrierten Krypto-Projekten laut Reuters von 2,7 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr auf beeindruckende 26,4 Milliarden US-Dollar katapultiert. Experten sehen in der Verbindung von künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain-Technologie großes Potenzial zur Lösung aktueller Herausforderungen in der KI-Branche - wie in den Bereichen Datenschutz und Rechenkapazitäten. Markus Levin, Mitbegründer von XYO Network, betont die wachsende Synergie zwischen KI-Systemen und Blockchain-Netzwerken, die …