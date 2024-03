DUAL Deutschland hat die Ernennung von Christian Runkel zum Leiter Financial Lines Deutschland bekannt gegeben. Mithilfe Runkels Expertise und Erfahrung im Bereich Financial Lines will der Assekuradeur den sich wandelnden Anforderungen im Markt gerecht werden. Der Assekuradeur DUAL Deutschland hat Christian Runkel zum Leiter Financial Lines Deutschland ernannt. In dieser Rolle soll Runkel ab dem 01.06.2024 die strategische Ausrichtung und den Betrieb des Underwriting-Teams für die Sparte Financial ...

Den vollständigen Artikel lesen ...