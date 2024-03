Betrug kostet deutschen Versicherern rund 5 Mrd. Euro jährlich, jeder zehnte Schaden in der Schaden- und Unfallversicherung gilt als verdächtig oder prüfwürdig. Das hat eine Sonderauswertung des GDV ergeben. Bisher sind Menschen in der Betrugsabwehr wirksamer als künstliche Intelligenz. Versicherer schätzen den jährlichen Schaden durch Versicherungsbetrug in der Schaden- und Unfallversicherung auf rund 5 Mrd. Euro ein. Insgesamt sind rund 10% der Schäden, die Versicherungen gemeldet werden, verdächtig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...