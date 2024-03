EQS-News: TANAKA / Schlagwort(e): Miscellaneous

Tokyo, Japan--(Newsfile Corp. - Dienstag, 19. März 2024) - TANAKA Holdings Co., Ltd. (Hauptsitz: Chiyoda-ku, Tokio; Geschäftsführer: Koichiro Tanaka) (TSE: 7619), welche eine reine Holdinggesellschaft von TANAKA Precious Metals ist, verkündet hiermit, dass sie am 1. April 2024 ein neues Hauptsitzgebäude in Nihonbashi Kayaba-cho, Chuo-ku, dem Gründungsort von TANAKA Precious Metals, errichten wird und die Funktionen ihres Hauptsitzes dorthin verlegen wird. Illustration des neuen Hauptsitzes To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/8930/202260_937efae8b46e09cf_005full.jpg Zusammenhang zwischen Kayaba-cho und Tanaka Kikinzoku Der Gründer, Umekichi Tanaka, eröffnete im Jahre 1885 das Geschäft Ejimaya Tanaka Shoten, nachdem er in einem Pfandhaus mit dem Namen Ejimaya in Tokio eine Ausbildung absolviert hatte. Das Geschäft wandelte sich in der Folgezeit von einem Geldwechselgeschäft zu einem Goldbarrenhandel und fing an, gekaufte ausländische Goldmünzen zu schmelzen, raffinieren und weiterzuverkaufen. Die dabei entwickelte Technologie hat später dazu gedient, dass Edelmetallprodukte und -materialien im industriellen Bereich entwickelt und hergestellt wurden und seitdem bietet TANAKA Percious Metals durch die Erschließung des Potenzials von Edelmetallen verschiedene Technologien und Dienstleistungen an, die den Bedürfnissen der jeweiligen Epoche entsprechen. Kitajima-cho, Nihonbashi-ku, Tokio (heute Nihonbashi Kayaba-cho, Chuo-ku), der Gründungsort des Unternehmens, diente von 1885 bis 2006 als Hauptsitz von TANAKA Kikinzoku, bevor es seine Funktionen nach Marunouchi verlegte. Um als führendes Edelmetallunternehmen stets an der Spitze der Zeit zu stehen und eine weitere Entwicklung im Einklang mit der Gründungsphilosophie des Unternehmens zu erzielen, wurde beschlossen, die Funktionen des Hauptsitzes zurück nach Kayaba-cho, dem Gründungsort des Unternehmens, zu verlegen, wo inzwischen eine bemerkenswerte Entwicklung stattgefunden hat, unter anderem durch die Neuentwicklung des Bezirks und dem Bau eines neuen generationsübergreifenden Kulturzentrums. Das Motto für den neuen Hauptsitz Der neue Hauptsitz wurde so entworfen, dass er dem Motto "Verbindungen schaffen. Mit den Menschen, mit der Stadt und mit der Zukunft"gerecht wird. Unterschiedliche Wertevorstellungen sollen hier miteinander in Harmonie gebracht werden, um eine neue Zukunft zu schaffen. Das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes ist in zurückhaltenden Farben gehalten, und der begrenzte Raum wurde genutzt, um einen Ort zu schaffen, der Grünflächen einbezieht und effektiv ein Gefühl von Natur hervorruft, um eine Harmonie mit dem historischen und ruhigen Stadtbild von Kayaba-cho zu erreichen. Im Hauptsitzgebäude soll eine barrierefreie und transparente Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden angestrebt werden, was bereits durch ein offenes, zentrales Treppenhaus symbolisiert werden soll. Ferner steht die Förderung von ABW (Activity Based Working), einem Arbeitsstil, bei dem die Mitarbeitenden je nach Arbeitsinhalt und -umständen flexibel entscheiden können, wo und wann sie arbeiten, im Mittelpunkt. Für diesen Zweck wurde eine Vielfalt von Räumlichkeiten gestaltet, von der Implementierung eines freien Adressensystems und internetversehenen Kabinen für die individuelle Arbeit, bis hin zu Versammlungsräumen für unterschiedliche Personenzahlen. Weiterhin wurde ein sogenannter Forschungsraum der Zukunft, DOCK 2085, eingerichtet, der als künftiger Standort für Innovationsaktivitäten von TANAKA Precious Metals dienen soll. In diesem Raum soll eine Erde aus dem Jahr 2085, einschließlich ihres Klimas und Ressourcen vorgestellt werden, sowie dessen Industrien, wie Lebensmittel oder Medizin, und Städte, die das Leben der Menschen stützen. Durch Forschung, Entwicklung und Zusammenarbeit mit Spitzeningenieuren sehen wir uns der Herausforderung gegenüber, weltweite Umweltprobleme und gesellschaftliche Probleme zu lösen und eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. Zusätzlich zur geringeren Umweltbelastung während der Bauarbeit erfüllt das Gebäude zudem die Kriterien eines "ZEB (Zero Energy Building, bzw. Nullenergiegebäude)",indem der Energieverbrauch durch die Implementierung hocheffizienter Ausstattungen und die aktive Nutzung natürlicher Energie im Gegensatz zu konventionellen Gebäuden um 51 % gesenkt werden kann. [Gebäudeübersicht des neuen Hauptsitzes]

Standort: 2-6-6 Nihonbashi Kayaba-cho, Chuo-ku, Tokio

Telefon: 03-6311-5511

FAX: 03-6311-5509

Anzahl Etagen: 8 oberirdisch, 1 unterirdisch

Bauweise: Stahlbau, z.T. Stahlbeton

Hauptnutzung: Büros, Versammlungsraum

Eigentümer: TANAKA Holdings Co., Ltd.

Entwurf: KUME SEKKEI Co., Ltd.

Bauunternehmer: Obayashi Corporation

Grundstücksfläche: 1307,88 m2

Gebäudefläche: 1040,98 m2

Brutto-Grundfläche: 8809,27 m2

Baubeginn: 1. Februar 2022

Fertigstellung: 29. Februar 2024 Über TANAKA Precious Metals

Seit der Gründung im Jahr 1885 hat TANAKA Precious Metals ein breit gefächertes Angebotsspektrum im Edelmetallbereich aufgebaut. In Japan ist das Unternehmen, gemessen am Volumen der gehandelten Edelmetalle, Marktführer. Im Laufe seiner langen Geschichte produzierte und verkaufte TANAKA nicht nur Edelmetallprodukte für die Industrie, sondern auch für den Privatgebrauch, in Form von Schmuck und Vermögenswerten auch für den Privatgebrauch. Als Edelmetallspezialisten kooperieren dabei alle Unternehmen der Gruppe, in Japan und auf der ganzen Welt, bei der Herstellung, dem Verkauf und der technologischen Entwicklung, um eine breite Auswahl an Produkten und Dienstleistungen anbieten zu können. Mit 5.355 Mitarbeitern erzielte die Gruppe im Geschäftsjahr 2023 einen konsolidierten Nettoumsatz von 611 Milliarden Yen (ca. 3,8 Milliarden Euro).





https://www.tanaka.co.jp/english/





Presseanfragen

TANAKA Holdings Co., Ltd.

https://www.tanaka.co.jp/support/req/other_contact_e/index.html To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/202260 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/202260

