Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat heute das Ende einer Ära im Land der aufgehenden Sonne eingeläutet und sich endlich von der Strategie der Negativzinsen verabschiedet, so die Analysten der NORD LB.Diese Entscheidung komme lediglich vom Timing her etwas überraschend. Die jüngsten Lohnforderungen schienen in diesem Kontext eine große Rolle zu spielen. Zudem sei die Zielrendite für japanische Staatsanleihen nun auch formal abgeschafft worden. Die Notenbank wolle es wieder dem Markt überlassen, das Niveau der Kapitalmarkzinsen zu determinieren. Die Geldpolitik fokussiere jetzt folglich auf das kurze Ende der Zinsstrukturkurve. Rapide steigende Leitzinsen seien in Tokio aber eher nicht zu erwarten. Die Notenbank werde bei der Neuausrichtung der japanischen Geldpolitik sehr vorsichtig agieren und die Inflationsentwicklung extrem genau im Auge behalten. (19.03.2024/alc/a/a) ...

