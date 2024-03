Rotterdam (www.fondscheck.de) - Robeco und Gravis haben heute die Auflegung ihres Digital Infrastructure Income Fund bekannt gegeben, so Robeco in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit arbeiten die beiden Unternehmen aus der ORIX-Gruppe erstmals bei einem Fonds zusammen. Der Fonds investiert in börsennotierte Unternehmen, die zu den besten reinen Betreibern digitaler Infrastrukturanlagen gehören. Er konzentriert sich auf Wachstum und Erträge und soll gleichzeitig einen stabilen Inflationsschutz bieten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...