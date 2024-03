HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,70 Euro belassen. Auf den ersten Blick seien 2023 die Erwartungen erfüllt worden, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Motorenbauers klinge aber vorsichtig./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2024 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006305006

