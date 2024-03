© Foto: Simon Song - picture alliance / newscom



Am Dienstagmittag hat mit Xpeng der nächste chinesische E-Autobauer sein Zahlenwerk vorgestellt. Im vorbörslichen Handel kommt der Geschäftsbericht gut an, die Aktie legt zu.Die US-Quartalssaison neigt sich langsam ihrem Ende entgegen. In dieser Woche legen neben Nike und Micron vor allem etliche in den USA notierte chinesische Unternehmen ihre Zahlen vor. Eines davon ist der Fahrzeughersteller Xpeng, der im vergangenen Jahr durch den Einstieg von Volkswagen geadelt wurde. Mehr Umsatz und weniger Verluste Der Konkurrent von BYD und Tesla hat im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 1,81 Milliarden US-Dollar erzielt, das ist gegenüber dem Vorjahresquartal ein Anstieg von 154 Prozent. Damit …