Die Bezüge von etwa 21 Millionen Rentnern in Deutschland steigen spürbar: Zum 01.07.2024 gibt es eine Erhöhung von 4,57%. Und erstmals steigen die Renten in den alten und neuen Ländern gleichermaßen. Die Renten der rund 21 Mio. Rentner in Deutschland steigen zum 01.07.2024 um 4,57%. Dies teilte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) auf Grundlage der Daten zur Lohnentwicklung am Mittwoch, 19.03.2024, mit. "Der starke Arbeitsmarkt und gute Lohnabschlüsse machen das möglich", erklärte der SPD-Politiker. ...

