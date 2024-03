Heute im gabb: Um 13:15 liegt der ATX mit +0.02 Prozent im Plus bei 3430 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.14% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Semperit mit +2.12% auf 11.58 Euro, dahinter RBI mit +1.28% auf 19.345 Euro und Bawag mit +0.98% auf 56.6 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17947 (+0.14%, Ultimo 2023: 16751, 7.14% ytd). - Zahlen von Semperit, News von Frequentis, Uniqa, Kapsch TrafficCom, S Immo, Wiener Privatbank, Research zu UBM, Verbund- Nachlese: Trauriges, Magnificent Seven und der 19.3. als Gamechanger- Unser Volumensblick obot sagt: Flughafen Wien, Telekom Austria und CA Immo auffällig; Günther Ofner führt in der GGC- Börsegeschichte 19.3.: Erinnerung an einen Supertag- Österreich-Depots etwas fester- wikifolio Stockpicking Österreich ...

