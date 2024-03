Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5521/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #612: - ATX nach Minusphase zurück am Jahresausgangswert, es braucht noch einen positiven Nachmittag- Erinnerungen an den besten Brief, der je im Markt war- In den News: Semperit, Kapsch, S Immo, Wiener Privatbank- Research zu UBM und Verbund- Gereon Kruse macht ein Sager Sorgen (und nicht nur ihm)- weiter gehts im Podcast Links:- Börsenradio Live-Blick 19/3: DAX sprungbereit, Markt in Love mit Rheinmetall, Daimler Truck und Airbus, Infineon sucht FansHören: ...

