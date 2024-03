Apple hat erste Forschungsergebnisse zu einem eigenen leistungsfähigen multimodalen LLM namens MM1 veröffentlicht. Das scheint es mit Konkurrenten wie ChatGPT 4V und Gemini aufnehmen zu können. Generative KI soll laut Apple-Chef Tim Cook ein "integraler Bestandteil" der Produkte werden und noch in diesem Jahr in ersten Geräten Einzug halten. Sie soll sogar die Art und Weise verändern, wie wir mit dem iPhone umgehen.AnzeigeAnzeige In den letzten Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...