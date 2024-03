Jobrad hat mit dem Dienstradleasing einen eigenen Wirtschaftszweig in Deutschland etabliert und sich dabei in kürzester Zeit vom Start-up zum erfolgreichen Einhorn entwickelt. Ein Schlüssel dazu ist eine nachhaltige Finanzierungsstrategie, die seit neuestem auch ein grünes ABCP-Programm umfasst. Wie gelang der Weg dorthin? Das erfahren Sie in diesem Roundtable. Referenten Stefan Rosengarten, Geschäftsführer, JobRad Leasing GmbH Alexander Wiedenbach, Geschäftsführer, JobRad Leasing GmbH Gastgeber Andreas Struzycki, Director Asset-backed Securitization, Landesbank Baden-Württemberg Moderation Eva Brendel, Redakteurin FINANCE und DerTreasurer, F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH