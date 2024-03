Wien (www.fondscheck.de) - Carmignac-Fondsmanager und -Aktienchef David Older wird laut dem Vermögensverwalter Anfang April in den Ruhestand gehen und seinen Arbeitgeber verlassen, so die Experten von "FONDS professionell".Older manage den Carmignac Investissement (ISIN FR0010148981/ WKN A0DP5W) und verantworte darüber hinaus die Aktienkomponente des Flaggschifffonds Carmignac Patrimoine (ISIN FR0010135103/ WKN A0DPW0). Kristofer Barrett werde Older als Fondsmanager nachfolgen und zudem in das Strategic Investment Committee einziehen. Neuer Aktienchef werde Mark Denham, der seit 2016 europäische und globale Aktienfonds bei Carmignac verwalte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...