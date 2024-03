18.000 und mehr - Tausender Schritte werden am deutschen Markt gerade gerissen, wie sonst in mehreren Monaten. Ob die Kauflaune gerechtfertigt ist, oder die Marktteilnehmer einfach der Inflation trotzen wollen, welche Signale vom US-Markt überschwappen und was in demnächst von Ki und Apple zu erwarten ist und welche Tools sich im Bereich der Zertifikate anbieten, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze, Morgan Stanley und Nicolas Saurenz, Feingold Research. Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von dem Emittenten Vergütungen.