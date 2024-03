Der Euro ist am Dienstag weiter gefallen. Im Tief kostete die Gemeinschaftswährung 1,0835 Dollar und damit so wenig wie seit Anfang März nicht mehr. Gegen Mittag lag der Kurs nur leicht höher. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0892 Dollar festgesetzt.Der Euro wurde durch den aufwertenden Dollar belastet. Am Dienstag beginnt die zweitägige Zinssitzung der Fed, am Mittwochabend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...