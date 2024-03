EQS-News: Funkwerk AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Funkwerk veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Jahresabschluss 2023



19.03.2024 / 14:00 CET/CEST

CORPORATE NEWS MELDUNG Funkwerk veröffentlicht vorläufige Zahlen zum Jahresabschluss 2023

Konzernumsatz steigt voraussichtlich um rund 18 % auf 156 Mio. Euro (Vorjahr: 132,1 Mio. Euro)

Erhöhung des Geschäftsvolumens auch auf Erstkonsolidierungen der Jahre 2022 und 2023 zurückzuführen

Betriebsergebnis liegt mit rund 27 Mio. Euro wie angekündigt unter Vorjahr (Vorjahr: 28,3 Mio. Euro) Kölleda, 19. März 2024 - Die Funkwerk AG, einer der technologisch führenden Anbieter von innovativen Kommunikations-, Informations- und Sicherheitssystemen sowie technischer Dienstleistungen, konnte den positiven Geschäftsverlauf 2023 fortsetzen und die im November aktualisierten Planwerte voraussichtlich übertreffen. Nach vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen stieg der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um circa 18 % auf rund 156 Mio. Euro (Vorjahr: 132,1 Mio. Euro) und lag damit über der prognostizierten Bandbreite von 147 bis 152 Mio. Euro. Das Betriebsergebnis entwickelte sich mit rund 27 Mio. Euro ebenfalls besser als angekündigt, blieb aber wie erwartet unter dem Vorjahreswert von 28,3 Mio. Euro. Der Jahresüberschuss dürfte sich von 19,5 Mio. Euro auf ca. 18 Mio. Euro verringern. Die Umsatzsteigerung 2023 ist sowohl auf über Plan liegende Zuwächse in einzelnen Geschäftsbereichen als auch den vergrößerten Konsolidierungskreis zurückzuführen. Zum einen wird die im Bereich Zugfunk tätige polnische Radionika Sp. z o.o. in Krakau, an der sich Funkwerk mit 60 % beteiligte, seit 1. Juni 2023 neu in den Konzernkreis einbezogen. Zum anderen wurde die bereits 2022 übernommene Hörmann Kommunikation & Netze GmbH, die den Bereich technische Dienstleistungen innerhalb des Funkwerk-Konzerns abdeckt, im Berichtsjahr erstmals ganzjährig konsolidiert, während im Vorjahresabschluss nur fünf Monate enthalten waren. Die Auftragseingänge im Funkwerk-Konzern erhöhten sich 2023 auf etwa 177 Mio. Euro (Vorjahr: 138,9 Mio. Euro). Auch dieser Zuwachs war zum Teil bedingt durch den erweiterten Konsolidierungskreis. Der konzernweite Auftragsbestand belief sich zum Stichtag auf rund 173 Mio. Euro (31.12.2022: 152,7 Mio. Euro). Der vollständige Konzernjahresabschluss 2023 des Funkwerk-Konzerns wird voraussichtlich am 25. April 2024 veröffentlicht. Die Funkwerk AG, Kölleda/Thüringen, ist als mittelständischer Technologiekonzern spezialisiert auf lösungsorientierte Informations-, Kommunikations- und Sicherheitssysteme für den Schienenverkehr, Infrastruktur, Behörden und Unternehmen sowie technische Dienstleistungen. Funkwerk-Produkte basieren auf modernsten Verfahren der Funk- und Kommunikationstechnik sowie der Datenverarbeitung und tragen zur Kostensenkung bei den Kunden bei. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Funkwerk AG, Im Funkwerk 5, 99625 Kölleda, Tel.: 03635 458 500, Fax: 03635 458 399 E-Mail: ir@funkwerk.com Pressekontakt:

