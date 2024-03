KOMAX Holding AG / Schlagwort(e): Ankauf

Komax Gruppe stärkt ihre Marktposition in China



19.03.2024 / 13:57 CET/CEST





Dierikon, 19. März 2024 Medienmitteilung Die Komax Gruppe übernimmt die Mehrheit am chinesischen Unternehmen Hosver. Hosver ist in China der führende Hersteller von Maschinen für die Verarbeitung von Hochvoltkabeln. Diese werden in Fahrzeugen mit Elektroantrieben benötigt, deren Anzahl in China stark zunimmt. Die Komax Gruppe hat einen Vertrag zur Übernahme eines Anteils von 56% am chinesischen Unternehmen Hosver unterzeichnet. Der Vollzug der Übernahme (Closing) dürfte im zweiten Quartal 2024 stattfinden. Hosver wurde 2014 gegründet, beschäftigt rund 150 Mitarbeitende und hat einen Produktionsstandort in Suzhou, einer Millionenstadt westlich von Schanghai. Die vier Gründer und bisherigen Eigentümer werden an Hosver beteiligt bleiben und auch künftig das Management Team bilden. Die Komax Gruppe hat sich die Möglichkeit gesichert, Hosver zu einem späteren Zeitpunkt komplett zu akquirieren. «Mit Hosver werden wir unsere Marktposition in China im stark wachsenden Bereich der Elektromobilität stärken, was ein wesentliches Ziel unserer Strategie 2028 ist», zeigt sich Matijas Meyer, CEO Komax Group, zuversichtlich. «Hosver ist in China Marktführer bei Maschinen für die Verarbeitung von Hochvoltkabeln und zählt die führenden Unternehmen im Bereich Elektromobilität zu ihrer Kundschaft.» Dazu zählen sowohl lokale als auch globale Kabelkonfektionäre sowie chinesische Fahrzeughersteller. Hochvoltkabel sind in Elektro- und Hybridfahrzeugen ein zentraler Bestandteil für den Antrieb der Elektromotoren. Hosver verfügt über ausgeprägtes Engineering-Know-how und ermöglicht der Komax Gruppe, im sehr dynamischen chinesischen Marktumfeld rasch auf ändernde lokale Bedürfnisse reagieren zu können. Medienmitteilung (PDF) Kontakt

Roger Müller

Vice President Investor Relations / Corporate Communications

Tel. +41 41 455 06 16

roger.mueller@komaxgroup.com

