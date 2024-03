EQS-Ad-hoc: Sto SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose

Sto SE & Co. KGaA passt Mittelfristprognose an und verschiebt die Erreichung bisheriger Ziele von 2025 auf 2027



Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) der Sto SE & Co. KGaA, Stühlingen ISIN: DE0007274136 / WKN: 727413 Sto passt Mittelfristprognose an und verschiebt die Erreichung bisheriger Ziele von 2025 auf 2027 Senkung des kommunizierten Ziels für 2025 auf einen Konzernumsatz in Höhe von 1,9 Mrd. EUR und eine Umsatzrendite bezogen auf das EBT in einer Bandbreite von 7,6 % - 9,2 % (bisherige Zielprognose 2025: Umsatz 2,1 Mrd. EUR und Umsatzrendite bezogen auf das EBT von 10 %) Erreichung des Mittelfristziels für den Sto-Konzern mit einem Umsatz in Höhe von 2,1 Mrd. EUR und einer Umsatzrendite bezogen auf das EBT von 10 % erst im Geschäftsjahr 2027 erwartet Stühlingen, 19. März 2024 - Der Vorstand der STO Management SE als persönlich haftende Gesellschafterin der Sto SE & Co. KGaA hat seine Erwartung aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage im Bausegment insbesondere im deutschen Markt als größtem Einzelmarkt für den Sto-Konzern gesenkt und geht davon aus, dass das kommunizierte Mittelfristziel mit einem Konzernumsatz in Höhe von 2,1 Mrd. EUR und einer Umsatzrendite bezogen auf das EBT von 10 % nicht wie ursprünglich geplant 2025, sondern erst im Jahr 2027 erreicht wird. Der Vorstand hat die Planungseckpunkte der Mittelfristplanung und Mittelfristziele entsprechend angepasst und mit der heute erteilten Zustimmung des Aufsichtsrates der STO Management SE beschlossen. Für das Geschäftsjahr 2025 wurde das bisherige Ziel deshalb auf einen Konzernumsatz in Höhe von rund 1,9 Mrd. EUR und eine Umsatzrendite bezogen auf das EBT in einer Bandbreite von 7,6 % - 9,2 % gesenkt. Sto bestätigt jedoch grundsätzlich die Werte der mittelfristigen Planung von 2,1 Mrd. EUR Konzernumsatz und 10 % Umsatzrendite bezogen auf das EBT. Für das Geschäftsjahr 2027 ist das Mittelfristziel für den Sto-Konzern ein Umsatz in Höhe von 2,1 Mrd. EUR und eine Umsatzrendite bezogen auf das EBT von 10 %, sodass sich die ursprüngliche Zielerreichung der Mittelfristplanung um zwei Jahre verschiebt. Der geprüfte Konzernabschluss 2023 der Sto SE & Co. KGaA mit dem Ausblick für 2024 wird am 29. April 2024 veröffentlicht. Ansprechpartner Sto SE & Co. KGaA: Désirée Konrad Vorstand der STO Management SE, Finanzen, Kontakt über: Tel.: 07744 57-1241, E-Mail: s.zeller@sto.com Medienkontakt: Claudia Wieland, Redaktionsbüro tik GmbH, Tel.: 0911 98817071, E-Mail: info@tik-online.de



