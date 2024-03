Instone - Immobilienunternehmen mit Quartalszahlen ohne Überraschungen. Ungewöhnliches? Wenn realtiv stabile Erlöse, strategiekonformes Handeln und Bestätigung der Prognose für 2023 "normal" sind, dann gibt's nichts Ungewöhnliches. Die Instone Real Estate Group AG (ISIN DE000A2NBX80), Entwickler hochwertiger Wohnimmobilien in 1A Lagen und das in Metropolregionen, sieht sich seit einiger Zeit einer nachlassenden Dynamik der Nachfrage gegenüber - dass verbunden mit steigenden Baukosten und Hypothekenzinsen könnte eine Gemengelage sein, die hohe Anforderungen an das Management stellt und stellen ...

