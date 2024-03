Die Planung und der Bau eines neuen Standortes erfordern von Industrieunternehmen nicht nur erhebliche Investitionen, sondern bieten auch zahlreiche Ansätze für Nachhaltigkeit. Der Verpackungshersteller TRICOR Packaging & Logistics AG hat dies nicht nur für ein neues Werk am Niederrhein genutzt, sondern sich auch ganzheitlich mit der Implementierung einer Nachhaltigkeitsstrategie beschäftigt. Konkretere Einblicke in dieses spannende Transformationsprojekt in der Papierindustrie gewährt Robert Wiblishauser, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der TRICOR Packaging & Logistics AG. Referent Robert Wiblishauser, ehemaliger Vorstandsvorsitzender, TRICOR Packaging & Logistics AG Gastgeber Jens Fröhlich, Bereichsleiter Public Loans, Sector & Transformation Advisory, IKB Deutsche Industriebank AG Moderation Erika von Bassewitz, Redakteurin FINANCE, F.A.Z. BUSINESS MEDIA GmbH