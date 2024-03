DAX hat seit Jahresbeginn 8% zugelegt - das ist ein Anstieg, den man sonst innerhalb eines Jahres beim Deutschen Leitindex gesehen hat - wenn es gutes Jahr war. Wie man sein aktuelle Rendite absichert, worauf es dabei zu achten gilt und was noch on top erwartet werden darf, erfahren Sie in diesem Interview mit Anja Schneider, Societe Generale.