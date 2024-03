Anzeige / Werbung

Die aktuelle Nachrichtenlage treibt derzeit die Cannabis-Werte an. Bislang sind es allerdings nicht mehr als Worte, die den Sektor in Aufruhr versetzen und den Aktien temporär ordentliche Kursgewinne bescherten.

Die aktuelle Nachrichtenlage treibt derzeit die Cannabis-Werte an. Bislang sind es allerdings nicht mehr als Worte, die den Sektor in Aufruhr versetzen und den Aktien temporär ordentliche Kursgewinne bescherten.

Wir hatten die Nachrichtenlage ausführlich in unserem Kommentar vom 18. März thematisiert.

Dass der Cannabis-Sektor sehr empfänglich für Spekulationen ist, ist hinlänglich bekannt. Und gegenwärtig wird spekuliert, als gäbe es kein Morgen. Die rasanten Kursgewinne der Cannabis-Aktien - bei den einen sind es größere bei den anderen weniger große - dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich an der Gesamtsituation noch nichts Grundlegendes geändert hat.

Nun mag der eine oder andere durchaus zu recht einwenden, dass an der Börse bekanntlich die Zukunft und die Perspektiven gehandelt werden. Doch wie belastbar die aktuellen Spekulationen sind, bleibt abzuwarten. In der Vergangenheit gab es bereits ähnlich gelagerte Konstellationen, in denen der Sektor getrieben von Spekulationen und der Aussicht auf eine vermeintliche Besserung Fahrt aufnahmen, nur um nach kurzer Zeit wieder zu resignieren.

Kommen wir auf Cronos zurück. Die kürzlich vom Unternehmen vorgelegten Zahlen (wir berichteten am 29.02.) waren nicht unbedingt dazu angetan, in Optimismus zu verfallen. Die Aktie reagierte entsprechend. Der Rücksetzer in Richtung 2,0 US-Dollar bzw. leicht darunter dokumentierte das Ganze.

Dass Cronos nun "wachgeküsst" zu sein scheint, darf natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass aus charttechnischer Sicht noch nichts gewonnen ist. Cronos muss erst deutlich über die 2,3+ US-Dollar, um in puncto Bodenbildung überhaupt voranzukommen. Über kurz oder lang muss es gar über die 2,6+ US-Dollar gehen, um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen.

Mit Blick auf die Unterseite gilt unverändert: Unter die 2,0 US-Dollar sollte es tunlichst nicht gehen.

Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Enthaltene Werte: CA22717L1013